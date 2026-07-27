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NYHETER 2026-07-29 KL. 06:45
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Nytt nej – då överklagade Ankargren efter en timme

Av Thomas Östberg

Kammarrätten ger inte Stefan Ankargren prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrätten bedömning att Kungsbacka kommun gjorde rätt när man avslog Ankargrens begäran om att en planbestämmelse i en detaljplan som berör hans fastigheter i Åsa skulle förklaras ogiltig. Bara en timme efter beskedet från kammarrätten skickade Ankargren en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

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