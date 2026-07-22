Debatt: Arbetslinjen är grunden till vår välfärd

Axel Storckenfeldt är en av debattörerna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

För snart tio år sedan påbörjades en av de största arbetsmarknadsreformerna i Kungsbackas historia. Det som först kallades Trelleborgsmodellen utvecklades under arbetets gång till vår egen, unika arbetsmarknadsprocess med en tydlig grundidé: att förena moral med omtanke.

Målet var klart: fler människor i arbete, minskat utanförskap och en politik som bygger på tillit till människans egen förmåga. Genom att införa heltids motprestation för dem som uppbär ekonomiskt bistånd på heltid tydliggjordes principen att den som är heltidsförsörjd av skattemedel också bör bidra på heltid. Samtidigt infördes bättre kontrollfunktioner för att motverka välfärdsfusk och förskingring av skattemedel. Nya vägar öppnades till praktik, utbildning och arbetsträning, vilket gav fler chansen att ta ansvar för sina egna liv.

Sedan reformen tog form har Kungsbacka haft en arbetslöshet långt under det nationella snittet. Vid flera tillfällen har kommunen haft den lägsta arbetslösheten i landet. Det speglar en tydlig värdering: arbete är grunden för frihet och gemenskap.

När fler arbetar ökar skatteintäkterna. Det ger utrymme att både stärka välfärden och sänka skatten för den enskilde. Skatten är ju som bekant inte ett självändamål, utan ett verktyg för trygghet och möjligheter. En stark välfärd byggs inte av bidrag som passiviserar, utan av människor som ges förutsättningar att själva bidra.

Nationell statistik visar att kommuner med hög sysselsättning också har starkare ekonomi och bättre välfärdsresultat. Kungsbacka är ett tydligt exempel. Vi har lyckats kombinera tillväxt med socialt ansvar, utan att tumma på principen om motprestation.

För tio år sedan fanns politiska röster som ville gå en annan väg: högre bidrag, mindre ansvar. Det talades om en karg människosyn och misstänkliggörande av grupper. Svepande anklagelser riktades mot den borgerliga majoriteten. Det skickades långa skrivelser och yrkades på avslag.

Nu kan vi se hur mycket av det vi då genomförde har blivit lagstiftning.

Arbetslinjen handlar inte om hårdhet, utan om värdighet. Den bygger på tron att varje människa har förmåga och vilja att bidra. När vi skapar förutsättningar för arbete, utbildning och företagande skapar vi också trygghet, för både individen och för samhället.

Kungsbacka har visat att arbetslinjen fungerar. Det är en modell som ger resultat och som vi ska fortsätta utveckla, med samma grundsyn som från början: ansvar, frihet och gemenskap.

Emanuel Forsell (M)

Gruppledare

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Axel Storckenfeldt (M)

Ordförande i Gymnasium och Arbetsmarknad

Niclas Nilsson (M)

Moderata företagarrådet