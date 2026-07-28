Britt kräver att kommunen städar bort måsboet

Sedan i april har måsarnas skrikande från tidig morgon stört de boende på Östanvindsgatan i Kungsbacka. Nu hoppas de att kommunen följer sina egna goda råd och under augusti städar bort boet från den närliggande förskolans tak. På så sätt minskar man risken för att måsarna ska komma tillbaka till samma plats våren 2027.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: