Olycka på E6 – vägen stängdes av

Av Carl Johan Mårtensson

En olycka inträffade på E6:an under onsdagskvällen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in idag klockan 18.57 och enligt initiala uppgifter ska det ha skett en kollision mellan en lastbil och en personbil. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Varla och vägen stängdes av helt i norrgående riktning.

UPPDATERING 19.26:

Ett körfält ska vara öppet nu.

– Det är en personbil och en lastbil som varit inblandade i olyckan där. Vi är på plats just nu men ska alldeles strax lämna, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsbefäl vid räddningstjänsten.

Även polis och ambulans ska ha larmats till platsen. Det finns inga uppgifter om personskador.

UPPDATERING 19.30:

Enligt SOS Alarm rör det sig om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket.

– Ambulans har lämnat nu och ingen person har förts till sjukhus. Räddningstjänst är kvar på platsen, säger Ola Nilsson, teamledare SOS Alarm.

UPPDATERING 19.44:

Båda körfälten ska vara öppna nu enligt Trafikverket.