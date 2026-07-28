Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-29 KL. 19:18

Olycka på E6 – vägen stängdes av

Av Carl Johan Mårtensson

En olycka inträffade på E6:an under onsdagskvällen.

Olycka på E6 – vägen stängdes av

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in idag klockan 18.57 och enligt initiala uppgifter ska det ha skett en kollision mellan en lastbil och en personbil. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Varla och vägen stängdes av helt i norrgående riktning.

UPPDATERING 19.26:

Ett körfält ska vara öppet nu.

– Det är en personbil och en lastbil som varit inblandade i olyckan där. Vi är på plats just nu men ska alldeles strax lämna, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsbefäl vid räddningstjänsten.

Även polis och ambulans ska ha larmats till platsen. Det finns inga uppgifter om personskador.

UPPDATERING 19.30:

Enligt SOS Alarm rör det sig om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket.

– Ambulans har lämnat nu och ingen person har förts till sjukhus. Räddningstjänst är kvar på platsen, säger Ola Nilsson, teamledare SOS Alarm.

UPPDATERING 19.44:

Båda körfälten ska vara öppna nu enligt Trafikverket.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-29 KL. 19:18
Olycka på E6 – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-29 KL. 18:43
Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 18:00
Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikter
NYHETER 2026-07-29 KL. 16:50
Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet
NYHETER 2026-07-29 KL. 15:15
Tonåring döms – köpte och sålde stulen elsparkcykel
NYHETER 2026-07-29 KL. 13:45
Värmebölja på ingång – så varmt är det på din badplats
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 12:59
Larm om brand – men den här gången testades ny teknik
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 12:15
Jonas har öppnat båtlinje – vill locka till sig turister
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 11:35
Snickaren från Onsala i nya storfilmen: ”Toppar allt”
NYHETER 2026-07-29 KL. 09:21
Lite försenat – men så varmt blir det i Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16
Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 07:50
Toa och badbrygga kan tas bort på populär badplats
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41
Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-28 KL. 21:20
Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 06:45
Nytt nej – då överklagade Ankargren efter en timme

Fler nyheter

Trafik: Olycka på E6 – vägen stängdes avBlåljus: Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kalladesNyheter: Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikterNyheter: Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet
Cirkus på schemat för sommarskolan i Åsa
KULTUR & NÖJE 2026-07-29 KL. 19:00
Premium

Cirkus på schemat för sommarskolan i Åsa

TV-klipp och nyheter

Olycka på E6 – vägen stängdes av
2026-07-29 KL. 19:18

Olycka på E6 – vägen stängdes av

Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikter
2026-07-29 KL. 18:00
Premium

Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikter

Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet
2026-07-29 KL. 16:50

Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet

Jonas har öppnat båtlinje – vill locka till sig turister
2026-07-29 KL. 12:15
Premium

Jonas har öppnat båtlinje – vill locka till sig turister

Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades
NYHETER 2026-07-29 KL. 18:43

Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades

Tonåring döms – köpte och sålde stulen elsparkcykel
NYHETER 2026-07-29 KL. 15:15

Tonåring döms – köpte och sålde stulen elsparkcykel

Debatt: Kungsbacka skulle må bra av något nytt
DEBATT 2026-07-29 KL. 14:30

Debatt: Kungsbacka skulle må bra av något nytt

Värmebölja på ingång – så varmt är det på din badplats
NYHETER 2026-07-29 KL. 13:45

Värmebölja på ingång – så varmt är det på din badplats

Larm om brand – men den här gången testades ny teknik
NYHETER 2026-07-29 KL. 12:59
Premium

Larm om brand – men den här gången testades ny teknik

Snickaren från Onsala i nya storfilmen: ”Toppar allt”
NYHETER 2026-07-29 KL. 11:35
Premium

Snickaren från Onsala i nya storfilmen: ”Toppar allt”

Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!
DEBATT 2026-07-29 KL. 10:30

Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!

Lite försenat – men så varmt blir det i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-29 KL. 09:21

Lite försenat – men så varmt blir det i Kungsbacka

Boende trötta på skräp – ”som att bo på en soptipp”
NYHETER 2026-07-29 KL. 08:00
Premium

Boende trötta på skräp – ”som att bo på en soptipp”

Ny anmälan om A-traktor som förstört gräsmatta i natt
NYHETER 2026-07-29 KL. 07:32

Ny anmälan om A-traktor som förstört gräsmatta i natt

Nytt nej – då överklagade Ankargren efter en timme
NYHETER 2026-07-29 KL. 06:45
Premium

Nytt nej – då överklagade Ankargren efter en timme

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
NYHETER 2026-07-28 KL. 21:20

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret

Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal
NYHETER 2026-07-28 KL. 21:00
Premium

Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal

Drömsommar för krögarna –
NYHETER 2026-07-28 KL. 20:00
Premium

Drömsommar för krögarna – "en otrolig tur med vädret"

Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna
KULTUR & NÖJE 2026-07-28 KL. 19:00
Premium

Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna

Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet
SPORT 2026-07-28 KL. 18:00
Premium

Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet

Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16

Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-28 KL. 14:19

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat
DEBATT 2026-07-28 KL. 13:49

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat

Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41

Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka

Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:15
Premium

Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige

Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna
NYHETER 2026-07-28 KL. 11:40
Premium

Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna

Debatt: Köp inte gri(s)en i säcken under valet
DEBATT 2026-07-28 KL. 11:00

Debatt: Köp inte gri(s)en i säcken under valet

Kung och drottning borta – fick stå kvar oväntat länge
NYHETER 2026-07-28 KL. 10:00
Premium

Kung och drottning borta – fick stå kvar oväntat länge

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-29 KL. 19:18
Olycka på E6 – vägen stängdes av
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-29 KL. 19:00
Cirkus på schemat för sommarskolan i Åsa
NYHETER 2026-07-29 KL. 18:43
Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 18:00
Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikter
NYHETER 2026-07-29 KL. 16:50
Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet
NYHETER 2026-07-29 KL. 15:15
Tonåring döms – köpte och sålde stulen elsparkcykel
DEBATT 2026-07-29 KL. 14:30
Debatt: Kungsbacka skulle må bra av något nytt
NYHETER 2026-07-29 KL. 13:45
Värmebölja på ingång – så varmt är det på din badplats
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 12:59
Larm om brand – men den här gången testades ny teknik
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 12:15
Jonas har öppnat båtlinje – vill locka till sig turister
Premium | NYHETER 2026-07-29 KL. 11:35
Snickaren från Onsala i nya storfilmen: ”Toppar allt”
DEBATT 2026-07-29 KL. 10:30
Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.