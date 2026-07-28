Olycka på E6 – vägen stängdes av

En olycka inträffade på E6:an under onsdagskvällen.
Larmet kom in idag klockan 18.57 och enligt initiala uppgifter ska det ha skett en kollision mellan en lastbil och en personbil. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Varla och vägen stängdes av helt i norrgående riktning.
UPPDATERING 19.26:
Ett körfält ska vara öppet nu.
– Det är en personbil och en lastbil som varit inblandade i olyckan där. Vi är på plats just nu men ska alldeles strax lämna, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsbefäl vid räddningstjänsten.
Även polis och ambulans ska ha larmats till platsen. Det finns inga uppgifter om personskador.
UPPDATERING 19.30:
Enligt SOS Alarm rör det sig om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket.
– Ambulans har lämnat nu och ingen person har förts till sjukhus. Räddningstjänst är kvar på platsen, säger Ola Nilsson, teamledare SOS Alarm.
UPPDATERING 19.44:
Båda körfälten ska vara öppna nu enligt Trafikverket.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.