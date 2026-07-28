Sommaren är tillbaka – så varmt är det på din badplats

Högsommarvärmen har återvänt till Kungsbacka och det lär bli trångt på badplatserna. Men hur varmt är det egentligen i vattnet och var är det varmast?
Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
En värmebölja besöker Kungsbacka tillfälligt under torsdagen och det väntas bli rejält svettigt: Framåt kvällen kan det bli uppemot 30 grader.
Vad passar då bättre än ett dopp i det fria?
Badtempen visar dock stora variationer och vill du ha det någorlunda varmt i vattnet så gäller det att planera ditt dopp.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 19 grader (30 juli)
Smarholmen: 18 grader (26 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (30 juli)
Lygnern: 17 grader (30 juli)
Stora Hornsjön: 20 grader (30 juli)
Tjolöholm: 21 grader (30 juli)
Torstensvik: 19 grader (30 juli)
Stora Iglakärr: 21 grader (30 juli)
Hanhals: 21 grader (30 juli)
Lerkils: 18 grader (30 juli)
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.