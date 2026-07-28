Sommaren är tillbaka – så varmt är det på din badplats

Av Carl Johan Mårtensson

Högsommarvärmen har återvänt till Kungsbacka och det lär bli trångt på badplatserna. Men hur varmt är det egentligen i vattnet och var är det varmast?

Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Det lär bli knökat på de mest populära badplatserna under torsdagen. Arkivfoto: Carl Schöndell

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En värmebölja besöker Kungsbacka tillfälligt under torsdagen och det väntas bli rejält svettigt: Framåt kvällen kan det bli uppemot 30 grader.

Vad passar då bättre än ett dopp i det fria?

Badtempen visar dock stora variationer och vill du ha det någorlunda varmt i vattnet så gäller det att planera ditt dopp.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (30 juli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (30 juli)

Lygnern: 17 grader (30 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (30 juli)

Tjolöholm: 21 grader (30 juli)

Torstensvik: 19 grader (30 juli)

Stora Iglakärr: 21 grader (30 juli)

Hanhals: 21 grader (30 juli)

Lerkils: 18 grader (30 juli)