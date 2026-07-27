Jonas har öppnat båtlinje – vill locka till sig turister

Den nya båttrafiken Fjordexpress går från Åsa till Gottskär och Vendelsö. Skepparen har fått god respons från invånare i trakten och hoppas att fler ska upptäcka den nya möjligheten.
–Det här är ett test. Jag vill pröva mig fram och se hur det går, säger entreprenören Jonas Toxen-Worm.
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