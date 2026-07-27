Värmebölja på ingång – så varmt är det på din badplats

Av Carl Johan Mårtensson

Högsommarvärmen ser ut att göra comeback de närmsta dagarna och kanske är du sugen på ett dopp?

Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Just nu skiljer det hela fyra grader mellan den varmaste och kallaste badplatsen i Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Onsdagen har hittills bjudit på betydligt varmare temperaturer än vad vi har fått vänja oss vid den senaste tiden – och varmare ser det ut att bli. Enligt SMHI väntas det bli över 25 grader under torsdagen.

Många har fortfarande semester och det lär bli knökat på de mest populära badplatserna.

Men vill du bada i någorlunda varmt vatten gäller det att planera – just nu skiljer det hela fyra grader mellan den varmaste och kallaste badplatsen.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (29 juli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (29 juli)

Lygnern: 16 grader (29 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (29 juli)

Tjolöholm: 18 grader (29 juli)

Torstensvik: 18 grader (29 juli)

Stora Iglakärr: 19 grader (28 juli)

Hanhals: 19 grader (29 juli)

Lerkils: 18 grader (29 juli)