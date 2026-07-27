Ny satsning ska ge ALLA chansen att rösta i valet

Av Tove Eliasson

Den 26 augusti kommer det finnas ett röstningstillfälle i lokal där kognitivt stöd erbjuds, en del av ett initiativ för högre tillgänglighet vid valet i Kungsbacka.

– Alla ska ha möjlighet att kunna rösta, säger metodutvecklingschef Louise Herfors.



Louise Herfors är metodutvecklingschef på kommunen. Bild: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Inför höstens val har metodutvecklarna på förvaltningen för Individ och Familjeomsorg på Kungsbacka kommun satsat på att stärka stödet och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, med målet att fler ska kunna rösta.

– Myndigheten för delaktighet släppte efter förra valet en analys där det framgick att personer med funktionsnedsättning röstade i lägre grad än personer utan. Jag och mina medarbetare kikade på den och funderade på hur det sett ut här i Kungsbacka tidigare, vilket vi inte hade någon koll på, berättar Louise Herfors, metodutvecklingschef på kommunen.

Hon berättar att analysresultaten tydde på att det var brist på stöd och tillgänglighet för de som behövde som ledde till att de röstade i lägre utsträckning. Efter att ha pratat med medarbetare och brukare var det tydligt att de önskade mycket stöd både tiden innan röstning, med förberedelser och lättillgänglig information, men även under själva röstningstillfället.

Med hjälp av resurser som redan finns i samhället har Louises medarbetare nu samlat ihop stödmaterial, men de har också skapat mycket material själva i form av bildstöd och checklistor.

– Jag tror att det är bra att börja tidigt med förberedelserna. Från att lista ut vad man ska rösta på, hela vägen till att faktiskt komma dit och göra det, säger Louise.





”Alla ska kunna rösta”

I en av lokalerna för förtidsröstning kommer det finnas möjlighet att under en förmiddag gå dit och få anpassat stöd under röstningen.

– Vi kommer ha metodutvecklare på plats, men också två fantastiska stödpersonal, så vi kan öka på med både kognitiva och kommunikativa stöd. Det kommer finnas bilder, scheman och checklistor, och en av medarbetarna på plats är jätteduktig på tecken som stöd, säger Louise.

Röstningstillfället kommer äga rum i stadshuset den 26 augusti, mellan klockan nio och tolv på förmiddagen.

– Vi hoppas att fler ska känna att de kan rösta och att deras röst är viktig, det är det som är det viktigaste för oss. Alla ska ha möjlighet att kunna rösta, säger Louise, som har förhoppningen att många ska dyka upp på röstningstillfället.

Än så länge har Louise och hennes medarbetare inte hunnit få någon respons från personer med behov av extra stöd. Hon säger att de kommer få utvärdera efteråt hur det funkade, och om något kan göras annorlunda framöver. Den personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning verkar ha tagit emot nyheten om det nya konceptet med glädje.

– De är väldigt positiva över att det här initiativet har tagits. Nu får de också fler verktyg för att kunna ge ett bra stöd till att brukarna ska kunna utöva sin demokratiska rätt, säger Louise.