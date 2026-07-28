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NYHETER 2026-07-30 KL. 14:55

Man fick följa med polis – ville in till kommunal verksamhet

Av Ronny Karlsson

Mannen upptäcktes när han stod och slet i en dörr till en kommunal verksamhet. Till slut fick han följa med polisen på grund av sin berusning.

Man fick följa med polis – ville in till kommunal verksamhet
En man greps och misstänks för brott efter en polisinsats.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen upptäcktes vid 09.45 på torsdagen när han kom till en kommunal verksamhet och började att slita i dörren för att komma in.

En inringare tog kontakt med polisen. Väl på plats konstaterades att mannen, som är i 30-årsåldern, var rejält berusad.

– Man upptäckte även narkotika på honom så han misstänks för innehav, han fick även följa med oss, säger polisens presstalesperson Adam Samara Isaksson.



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