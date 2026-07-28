Man fick följa med polis – ville in till kommunal verksamhet

Mannen upptäcktes när han stod och slet i en dörr till en kommunal verksamhet. Till slut fick han följa med polisen på grund av sin berusning.
Mannen upptäcktes vid 09.45 på torsdagen när han kom till en kommunal verksamhet och började att slita i dörren för att komma in.
En inringare tog kontakt med polisen. Väl på plats konstaterades att mannen, som är i 30-årsåldern, var rejält berusad.
– Man upptäckte även narkotika på honom så han misstänks för innehav, han fick även följa med oss, säger polisens presstalesperson Adam Samara Isaksson.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.