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NYHETER 2026-07-30 KL. 07:25
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Politikerns irritation – bilar tvingas vända vid Klovsten

Av Christina Wagner

Vid flera tillfällen har bilar fått vända om vid återvinningen för att de inte hunnit in på grund av kö, trots att de varit ute i god tid. Nu har Stefan Jägnert (SD) tröttnat.

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