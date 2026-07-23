Debatt: Förstår inte V hur en budget fungerar?

Tommy Rydfeldt (L). Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I svar till mig i Norra Halland så får väljarna inga svar på hur Vänsterpartiet ska betala allt man lovar.

Inte ett ord om bristerna i deras beräkningar. Till exempel de lönehöjningar de föreslår där kostnaden för arbetsgivaravgifter saknas, 100 miljoner kr.

Jag undrar om V förstår hur en budget fungerar. Om man tar bort budgeterat överskott minskar kommunens likviditet med samma belopp. Pengar som används för att betala kommunens fakturor och löner.

De måste då ersättas av lån. 2027 hade kommunen behövt låna 254 miljoner om budgeten från (V) gått igenom.

Så hur V än vänder på det så saknas en massa miljoner i deras budget som måste ersättas med lån och kraftiga skattehöjningar.

Tommy Rydfeldt

Liberalerna