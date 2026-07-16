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KULTUR & NÖJE 2026-07-29 KL. 19:00
Premium

Cirkus på schemat för sommarskolan i Åsa

Av Tove Eliasson

Under fem dagar får barnen i Åsa testa på olika konstformer med Kulturskolan. På onsdagen var det dags för cirkus, med allt från gymnastik till tricksande med tallrikar.
– Det är roligt med grejer där man kan balansera, tycker 7-åriga Judith.

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