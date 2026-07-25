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DEBATT 2026-07-29 KL. 14:30

Debatt: Kungsbacka skulle må bra av något nytt

Debatt: Kungsbacka skulle må bra av något nytt
Håkan Färnlöf. Foto Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka är en bra kommun som vi skall vara stolta över, men efter många år med samma politiska styre så känns det som om vi har fastnat. Samma lösningar återkommer – trots att vi står inför nya utmaningar.

Vi ser det i en kommun som slutat växa, där man säger att det beror på lågt barnafödande trots att världen är fylld av bra människor, som vill ta ansvar, vill bidra, som har andra tankar och erfarenheter och som nog gärna flyttar hit.

Vi ser det på bostadsmarknaden där det som byggs är av samma sort som alltid, för människor som redan bor här, trots att unga vuxna, ensamstående och äldre har svårt att hitta bostäder de har råd med, företag och kommun har svårt att anställa.

Vi ser det i trafiken. När köerna växer så bygger man för fler bilar, i stället för att ge oss alternativ till bilen, t.ex. bättre kollektivtrafik, fler cykelvägar och smartare sätt att resa.

Vi ser det i välfärden, där personalen fortsätter att larma om en ohållbar arbetssituation och trots att man så tydligt pratar om delaktighet och medskapande, och att personalen är den viktigaste resursen, så verkar styre och personal stå långt ifrån varandra när det gäller bilden av verkligheten.

Vi ser det i klimat- och miljöfrågan, där många av klimatmålen står stilla eller rör sig åt fel håll men där vi ändå ser få nya sätt att tänka, i strategi, handling eller i nuvarande styrets debatt.

Vi ser ett styre som i grunden står på tankar som vill fängsla barn och förvisa människor som har fungerande liv här i Sverige och som bidrar till vårt samhälle.

Som vill öka vårt oljeberoende och förstöra vårt klimat, som vill lämna efter sig en utarmad jord och kärnkraftsavfall till våra barn och barnbarn.

Det behövs en annan balans i politiken, ett styre som fattar nya beslut och tänker större. Som kombinerar det bästa, från det som gjort oss bra, med fler och nya perspektiv. Som vågar prioritera framtidens lösningar i stället för att försvara de gamla.

Vi behöver våga tänka större när det gäller att driva på en klimatomställning som samtidigt gör vardagen bättre. Vi behöver våga tänka större när det gäller jobb, resande, skola och välfärd, när det gäller att skapa trygghet och framtidstro i hela kommunen.

Ingen kommun mår bra av att samma politiska färger styr år efter år utan förändring. Nya idéer, nya samarbeten och nya prioriteringar, som vågar tänka nytt, ger ny energi till kommunen.

Miljöpartiet vågar tänka större för att vi alla skall få det bättre, både nu och i framtiden. Genom kloka beslut kan vi både förbättra vår vardag och samtidigt bidra till omställning – det skall vara enkelt, attraktivt och självklart för alla att leva ett hållbart bra liv i Kungsbacka.

Miljöpartiet, Kungsbacka

Håkan Färnlöf, Elisabeth Sahlsten och Emma Vildstrand



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