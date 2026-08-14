Debatt: Vi tar ansvar för framtiden

"Miljöpartiet vill inte skapa trafikkaos – vi vill minska bilköerna genom att fler får fungerande alternativ till bilen," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet".

Liberalerna, eller om det är Tommy Rydfeldt på egen hand, påstår saker om Miljöpartiet som inte är sant. Vi har tyvärr blivit vana vid att få skulden för mycket, men vi i Kungsbacka förtjänar en bättre debatt än så.

Miljöpartiet vill inte skapa trafikkaos – vi vill minska bilköerna genom att fler får fungerande alternativ till bilen. Vi vill inte förbjuda kött i skolan – vi vill att fler ska kunna välja god och klimatsmart mat. Vi vill inte stoppa utvecklingen av Kungsbacka – vi vill att Kungsbacka utvecklas så att människor och företag kan blomstra tillsammans.

Vi, i Miljöpartiet, har höga mål för Kungsbacka och nöjer oss inte med en klapp på axeln för det som ligger i backspegeln.

Det är märkligt att Liberalerna beskriver satsningar på kollektivtrafik, cykelvägar, bättre skolor, en starkare elevhälsa och klimatsmarta investeringar som "planekonomi". Att planera för framtiden är en av politikens viktigaste uppgifter.

Precis som tidigare generationer byggde de skolor, järnvägar och vattenledningar vi litar på idag, måste vi investera både för att vi skall fungera bra nu, till exempel rusta upp det livsviktiga VA-ledningsnätet, och för de kommande 20-30 åren.

Vi står fast vid att Kungsbacka skulle må bra av något nytt. Inte därför att kommunen är dålig – tvärtom. Vi är stolta över Kungsbacka. Men efter år med samma styre ser vi att flera av kommunens egna mål inte nås. Tillväxttakten har stannat av. Bostadsmarknaden fungerar inte för alla. Klimatarbetet halkar efter. Medarbetare i omsorgen vittnar om hög arbetsbelastning och tiden vi sitter i bilköer fortsätter att öka.

Politik handlar om det samhälle vi vill lämna efter oss. Vi tror att ett Kungsbacka med hållbara transporter, bostäder som fler har råd med, starkare skolor, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett tydligt klimatansvar är ett bättre Kungsbacka – både för dagens invånare och för kommande generationer.

Det är att tänka större. Det är att ta ansvar för framtiden.

Håkan Färnlöf, Miljöpartiet Kungsbacka

Elisabeth Sahlsten, Miljöpartiet Kungsbacka

Emma Vildstrand, Miljöpartiet Kungsbacka

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