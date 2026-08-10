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DEBATT 2026-08-14 KL. 10:00

Debatt: Se individen bakom statistiken

Debatt: Se individen bakom statistiken
"Bakom statistiken finns människor med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, trauma, våld i nära relationer eller andra hinder som inte försvinner genom ökad kontroll," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på "Debatt: arbetslinje är grunden till vår välfärd".

Att människor kommer i arbete är ett mål som de flesta kan ställa sig bakom. Frågan är inte om människor ska bli självförsörjande, utan om hur vi behandlar dem på vägen. Det var här oppositionen hade andra värderingar 2018 och den skillnaden kvarstår även idag.

Att beskriva denna arbetslinje som en modell byggd på värdighet och omtanke blir problematiskt när stödet kopplas till krav som inte tar hänsyn till människors olika livssituationer. Bakom statistiken finns människor med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, trauma, våld i nära relationer eller andra hinder som inte försvinner genom ökad kontroll.

Kritiken mot Trelleborgsmodellen, som senare bytte namn till Kungsbackamodellen, handlar om att människan riskerar att försvinna bakom systemet. Socialtjänstlagen kräver individuella bedömningar, men när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade Kungsbacka konstaterades brister. Ansökningar med mindre fel eller saknade handlingar hade automatiskt avslagits, trots att lagen kräver en samlad bedömning.

Det personliga mötet handlar dessutom om mer än ekonomi. Det är ofta där socialsekreterare upptäcker våld i nära relationer, psykisk ohälsa eller missbruk. Akademikerförbundet SSR har varnat för att digitaliserade processer riskerar att missa människor som inte kan eller vågar berätta om sin situation i en digital ansökan.

Modellen förutsätter också digital kompetens, BankID och tillgång till teknik. Personer med språksvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar eller bristande digital vana riskerar därmed att stängas ute från den hjälp de har rätt till.

Att arbetslösheten är låg i Kungsbacka kan dessutom inte enbart tillskrivas modellen. Kommunen har sedan länge starka socioekonomiska förutsättningar och en gynnsam arbetsmarknad.

Framgång kan inte heller mätas enbart i hur många som lämnar försörjningsstödet. Det säger inget om att människor fått ett hållbart arbete, bättre hälsa eller en tryggare livssituation. Om människor försvinner ur statistiken därför att de inte klarar systemets krav är det inte en framgång – det är ett misslyckande.

Ett starkt samhälle bygger på att se individen bakom statistiken och ge stöd utifrån människors faktiska behov – inte på hur väl de passar in i ett digitalt system.

Maria Rasmussen (MP)

Ingegärd Salmose (MP)

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Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.


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