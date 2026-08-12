Debatt: Dags för tågstopp igen

"Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås," skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Dagens "ros" vill jag ge politikerna från de olika partierna i Kungsbacka.

Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås. Sedan glömmer ni detta och inte ett ljud hörs om saken i cirka 3,5 år.

En luttrad Frillesåsbo

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