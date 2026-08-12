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DEBATT 2026-08-16 KL. 15:00

Debatt: Dags för tågstopp igen

Debatt: Dags för tågstopp igen
"Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås," skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Dagens "ros" vill jag ge politikerna från de olika partierna i Kungsbacka.

Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås. Sedan glömmer ni detta och inte ett ljud hörs om saken i cirka 3,5 år.

En luttrad Frillesåsbo

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Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.


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