Debatt: Dags för tågstopp igen

Dagens "ros" vill jag ge politikerna från de olika partierna i Kungsbacka.
Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås. Sedan glömmer ni detta och inte ett ljud hörs om saken i cirka 3,5 år.
En luttrad Frillesåsbo
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Lokala partiledare intervjuas inför valet
Lokala partiledare intervjuas inför valet
Lokala partiledare intervjuas inför valet
✔ Kontakten med moderklubben ✔ Fiaskot i Danmark ✔ Varför det blev Blekinge
Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.