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NYHETER 2026-08-18 KL. 14:14

Man till sjukhus – trillade från byggställning

Av Johanna Simonsson

En man trillade från en byggställning och fick föras till sjukhus i ambulans.

Man till sjukhus – trillade från byggställning
Polis och ambulans larmades till arbetsplatsolyckan. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 09.30-tiden på tisdagsmorgonen som arbetsplatsolyckan ägde rum.

Både polis och ambulans larmades till platsen.

– Det är en man i 50-årsåldern som trillat från en byggställning, från ett plan till ett annat. Han har skadat axeln och fick åka ambulans till sjukhus, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.



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