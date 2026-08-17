Man till sjukhus – trillade från byggställning

Av Johanna Simonsson

En man trillade från en byggställning och fick föras till sjukhus i ambulans.



Polis och ambulans larmades till arbetsplatsolyckan. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 09.30-tiden på tisdagsmorgonen som arbetsplatsolyckan ägde rum.

Både polis och ambulans larmades till platsen.

– Det är en man i 50-årsåldern som trillat från en byggställning, från ett plan till ett annat. Han har skadat axeln och fick åka ambulans till sjukhus, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.