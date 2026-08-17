Man till sjukhus – trillade från byggställning

En man trillade från en byggställning och fick föras till sjukhus i ambulans.
Det var vid 09.30-tiden på tisdagsmorgonen som arbetsplatsolyckan ägde rum.
Både polis och ambulans larmades till platsen.
– Det är en man i 50-årsåldern som trillat från en byggställning, från ett plan till ett annat. Han har skadat axeln och fick åka ambulans till sjukhus, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.
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