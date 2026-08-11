Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

"Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?" skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I dessa valtider skrivs flera entusiastiska politiska insändare om att en tågstation i Frillesås måste byggas. Tågentusiasten Tommy Rydfeldt (L) menar att Region Halland nu måste våga planera för en station i Frillesås: ”Låt inte Frillesås bli samhället som tågen passerar”.

Men låt det inte stanna vid det bara blir valfläsk. För fem år sedan diskuterades att en station i Frillesås måste byggas. Alla partier i kommunfullmäktige ställde sig unisont bakom detta förslag. Det som har hänt efter detta är att kommunfullmäktige antagit en ny Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka (år 2021).

Under översiktsplanens samråds- och granskningsskeden svarade kommunen på förslaget att lägga till Frillesås som prioriterad utvecklingsort, att Frillesås saknar station och därför inte prioriteras. I översiktsplanen lyfte Kungsbacka kommun fram infrastruktursatsningar men nekade Frillesås att vara del i denna satsning.

Varbergs kommun däremot stöttade Frillesås som prioriterad utvecklingsort. Det är fem förlorade år där kommunen kunde ha varit mer aktiv i den fysiska planeringen för Frillesås.

Att bara hänvisa till att Region Halland ska ordna saken räcker inte. Region Halland har en skyldighet att anta en regionplan senast 31 december 2026. För kommuner i länet innebär det att en sådan plan blir vägledande för kommunens fysiska planering.

I granskningsförslaget till Regionplanen som tagits fram i juni 2026 i samråd med kommunerna nämns endast den planerade tågstationen i Värö. Frillesås anges inte, helt i överensstämmelse med Kungsbackas Översiktsplan.

Kommunen kan nu fatta vissa strategiska beslut som gynnar och driver på utvecklingen i Frillesås. Enligt 3 kap 27 § PBL kan en översiktsplan ändras för en viss del av kommunen. Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse.

Planeringsstrategin kan ändras från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val. Det är upp till kommunen att bestämma vilka delar som ska ändras.

Mitt förslag är att kommunstyrelsen beslutar att ändra översiktsplanen genom tillägg samt påbörja arbetet med en strategi och planarbete för Frillesås som innebär ett stöd i argumenten för en ny station gentemot Trafikverket och Region Halland.

Låt det nu inte bli ytterligare fem förlorade år för tågstationen i Frillesås.

Leif Fred, Kungsbacka

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