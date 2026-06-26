Krönika: Sista semesterdagen

Det är sista dagen på semestern. En dag då jag många gånger har drabbats av en känsla av att jag inte har fått ut tillräckligt av de senaste veckorna. För att råda bot på den känslan har jag i sommar skrivit dagbok. Och efter att precis ha plöjt igenom den känner jag mig upprymd och redo att ta mig an vad som helst.
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