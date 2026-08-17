Pedagog på förskola åtalas – tog hårt tag i barn

Av Tove Eliasson

En pedagog på en förskola åtalas för misshandel efter att ha tagit ett barn hårt i armen.

Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En pedagog på en förskola i Kungsbacka kommun åtalas nu för misshandel efter en händelse på arbetsplatsen. Pedagogen ska ha tagit ett eller flera hårda tag i armen på ett barn i femårsåldern och dragit in barnet in i ett rum på förskolan. Greppet ska ha orsakat rodnad på barnets arm.

Kammaråklagare Sara Raneland bedömer fallet som misshandel baserat på omständigheterna.

– Jag har gjort en bedömning utifrån att det är förskolepersonal i förhållande till ett barn. Sedan får vi se vad rätten säger, men utifrån omständigheterna bedömer jag det som misshandel av normalgraden, säger hon.

Pedagogen nekar till brott, och säger i förhör att det inte var med uppsåt.