Pedagog på förskola åtalas – tog hårt tag i barn

En pedagog på en förskola åtalas för misshandel efter att ha tagit ett barn hårt i armen.
En pedagog på en förskola i Kungsbacka kommun åtalas nu för misshandel efter en händelse på arbetsplatsen. Pedagogen ska ha tagit ett eller flera hårda tag i armen på ett barn i femårsåldern och dragit in barnet in i ett rum på förskolan. Greppet ska ha orsakat rodnad på barnets arm.
Kammaråklagare Sara Raneland bedömer fallet som misshandel baserat på omständigheterna.
– Jag har gjort en bedömning utifrån att det är förskolepersonal i förhållande till ett barn. Sedan får vi se vad rätten säger, men utifrån omständigheterna bedömer jag det som misshandel av normalgraden, säger hon.
Pedagogen nekar till brott, och säger i förhör att det inte var med uppsåt.
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