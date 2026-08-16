Rankning: Kungsbacka sämst i Halland för äldre att bo i

Kungsbacka får sämst placering av Hallands kommuner i en rankning av äldres boendesituation.
– Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling.
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