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NYHETER 2026-08-18 KL. 10:18

Buss och lastbil i krock – vägen stängdes av

Av Johanna Simonsson

En buss och en lastbil krockade. Kollisionen orsakade omfattande skador på bussen.
– Bussen gick in i sidan på lastbilen, säger Daniel Ågren, räddningsledare, till Norra Hallands reporter på plats.
Räddningstjänst och polis larmades till platsen och vägen stängdes av.

Buss och lastbil i krock – vägen stängdes av
Foto: Christina Wagner

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 10.05 som larmet kom in till SOS Alarm. Olyckan inträffade på Valldavägen.

– Vi har precis kommit fram där. Det är en buss och en lastbil som krockat. Vi tar bort skräpet från vägbanan. Saneringsarbete påverkar trafiken men det borde inte ta jättelång tid, säger Erika Skog, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 10.20.

Även polis larmades till platsen.

– Initialt verkar det inte vara några personskador, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst, klockan 10.20.

Det är oklart hur många som var ombord på bussen.

– Vi har oklara uppgifter om hur många som var ombord. Vi har fått uppgifter om alltifrån en chaufför plus två personer till fem personer totalt. Men det är inga personskador. I lastbilen var det en chaufför som också är oskadd. De gick ihop i korsningen, för mig är det ännu oklart varför. Bussen gick in i sidan på lastbilen, säger Daniel Ågren, räddningsledare, till Norra Hallands reporter på plats.

Klockan 11.15 var räddningstjänsten fortfarande på plats för sanering och dirigerade trafiken. Även polisen var kvar på platsen.

– På platsen har en lastbil med jord backats in. Flera personer befinner sig runt olycksplatsen, berättar Norra Hallands reporter på plats klockan 11.20.

Klockan 11.35 var det inte längre någon påverkan på trafiken.

Se filmen från händelsen här.

Foto: Christina Wagner

Foto: Christina Wagner

Foto: Christina Wagner

Foto: Christina Wagner

Foto: Christina Wagner

Foto: Christina Wagner



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