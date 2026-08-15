Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott

Polisen fick samtal om en vinglig färd på E6 och en man misstänks nu för flera brott. Ytterligare en förare stoppades under helgen och hade över 1 promille.
Natten till söndag fick polisen larm om en vinglig färd på E6.
– Det var i riktning mot Varberg som det rings in om en vinglig färd. Vi ligger bakom och kommer ikapp fordonet som även vinglat över mittlinjen, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Föraren, en man i 30-årsåldern, hade även narkotikaklassade tabletter på sig och togs med för kroppsbesiktning.
Han misstänks nu för drograttfylleri samt narkotikabrott, eget bruk.
Under söndagen fick polisen även stoppa en förare i Särö.
– En man blåste över 1,0 promille och misstänks för grovt rattfylleri. Vi rapporterade honom och tog hans körkort, säger Eriksson.
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