Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

"Flertalet äldre sitter ensamma i sina lägenheter och hus," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Flertalet äldre sitter ensamma i sina lägenheter och hus. Många är de som därför vill flytta in på ett serviceboende, till tryggheten där det finns någon att samtala med.

Som det är nu finns det inte plats på äldreboenden för de som är för pigga utan de får istället nöja sig med flertalet besök från hemtjänsten som inte har tid att sitta ner och prata.

Vi är många som tillhör gruppen "ofrivilligt ensamma" men våra behov är olika. Det är det psykiska välbefinnandet som avgör om personen orkar leva vidare. Saknas viljan finns ingen kraft kvar.

Inom äldreomsorgen måste det fattas samma politiska beslut i alla kommuner så att alla får det lika.

Vi är i behov av att kunna leva ett liv som människa till livets slut. Därför behöver vi ett samhälle där äldreomsorgens behov finns när den tiden kommer.

Ensamheten dödar oss i förtid. Vår sista vädjan till våra politiker är att fatta livsavgörande beslut för oss äldre så att vi får ett värdigt slut.

Solveig Bernlöf Bryntesson

Ulla Lindqvist

Kerstin Gustafsson

Birgitta Winzell

Kerstin Kjellberg

Elisabeth Herrström

med flera

Läs mer debatt:

Debatt: AI är här men det saknas en strategi

Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat