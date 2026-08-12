Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Flertalet äldre sitter ensamma i sina lägenheter och hus. Många är de som därför vill flytta in på ett serviceboende, till tryggheten där det finns någon att samtala med.
Som det är nu finns det inte plats på äldreboenden för de som är för pigga utan de får istället nöja sig med flertalet besök från hemtjänsten som inte har tid att sitta ner och prata.
Vi är många som tillhör gruppen "ofrivilligt ensamma" men våra behov är olika. Det är det psykiska välbefinnandet som avgör om personen orkar leva vidare. Saknas viljan finns ingen kraft kvar.
Inom äldreomsorgen måste det fattas samma politiska beslut i alla kommuner så att alla får det lika.
Vi är i behov av att kunna leva ett liv som människa till livets slut. Därför behöver vi ett samhälle där äldreomsorgens behov finns när den tiden kommer.
Ensamheten dödar oss i förtid. Vår sista vädjan till våra politiker är att fatta livsavgörande beslut för oss äldre så att vi får ett värdigt slut.
Solveig Bernlöf Bryntesson
Ulla Lindqvist
Kerstin Gustafsson
Birgitta Winzell
Kerstin Kjellberg
Elisabeth Herrström
med flera
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Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.