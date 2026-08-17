Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-18 KL. 09:56
Premium

Polisen söker fler vittnen efter skjutningen – ingen misstänkt

Av Johanna Simonsson

Polisen har ingen misstänkt efter mordförsöket i Särö. Polisen letar efter fler vittnen och efterlyser nu tips.
– Vi uppmanar att höra av sig om man gjort någon observation, även om det är något litet, säger Jens Andersson på polisen i region Väst.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-18 KL. 13:00
Så varmt är det i vattnet vid din badplats
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 12:14
Buss krockade med lastbil – se videon
NYHETER 2026-08-18 KL. 10:18
Buss och lastbil i krock – vägen stängdes av
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 09:56
Polisen söker fler vittnen efter skjutningen – ingen misstänkt
NYHETER 2026-08-18 KL. 08:00
Pedagog på förskola åtalas – tog hårt tag i barn
NYHETER 2026-08-18 KL. 07:30
Man blev påkörd på foten – bilisten lämnade platsen
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 06:45
Misstänkt rattfull tog golfbilen hem
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 19:00
Villa med havsutsikt och pool blev klickad
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
NYHETER 2026-08-18 KL. 10:18
Buss och lastbil i krock – vägen stängdes av

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.