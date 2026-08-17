Polisen söker fler vittnen efter skjutningen – ingen misstänkt

Polisen har ingen misstänkt efter mordförsöket i Särö. Polisen letar efter fler vittnen och efterlyser nu tips.
– Vi uppmanar att höra av sig om man gjort någon observation, även om det är något litet, säger Jens Andersson på polisen i region Väst.
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