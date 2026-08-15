Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade

Av Johanna Simonsson

Fönsterrutor och inventarier slogs sönder när ett hus utsattes för skadegörelse under helgen.



Polisen fick larm om skadegörelse på ett obebott hus. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under lördagen som polisen fick samtal till ett obebott hus i kommunen.

– Fönsterrutor och inventarier har slagits sönder. Det är oklart om något tillgripits, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Polisen har upprättat en anmälan om inbrottsstöld och skadegörelse.

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