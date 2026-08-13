Debatt: Tuffa utmaningar väntar

"Det är den kommande mandatperioden som är den avgörande tidsperioden för vilken äldreomsorg vi får," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under kommande mandatperiod möter äldreomsorgen de svåraste utmaningarna på decennier. Det är nu fram till cirka 2032 som antalet äldre ökar och det är under kommande mandatperiod som ökningen tilltar alltmer. Det är den kommande mandatperioden som är den avgörande tidsperioden för vilken äldreomsorg vi får.

Det finns ett vägval som väljarna måste göra. Den socialdemokratiska vägen innebär att resurser skjuts till utifrån behoven för att möta denna demografiska förändring som nu sker. Våra äldre förtjänar att känna trygghet och att välfärdssamhället håller sina löften.

Det är dock viktigt att komma ihåg att samtidigt som resurserna är en avgörande faktor i sammanhanget måste en hållbar utveckling i verksamheten ske fortlöpande. Det handlar både om bättre arbetssätt och bättre arbetsmiljö på samma gång.

Äldreomsorgen är dessutom fylld av eldsjälar som arbetar varje dag för att trygga vardagen för våra äldre och patienter. Det är just deras perspektiv vi vill lyfta fram för att hitta nya lösningar och idéer som behövs. Det är deras perspektiv som är viktigt för att säkerställa att vi får behålla den personal som finns och därmed säkerställa att de inte lämnar yrket för gott.

Det är den här diskussionen som saknas i debatten, det vill säga hur personalen inkluderas i utvecklingen framåt och hur delaktigheten är en avgörande pusselbit för framtidens äldreomsorg. Diskussionen om fler äldre och färre i arbetsför ålder är viktig att förhålla sig till men utan en framtidsvision, där vi säkerställer att vi är en attraktiv arbetsgivare, kommer vi inte nå ända fram. Hur vi behåller och lockar nya förmågor och konkurrerar med andra kommuner och andra arbetsgivare om de bästa är den ambitionsnivå som äldreomsorgspolitiken behöver.

Vi måste öppna upp för möjligheten till förkortad arbetstid. Vi måste ha arbetsskor inom äldreomsorgen, vi måste ha hållbara scheman, vi måste tillföra rätt resurser till verksamheten. Vi har råd idag. Och vi har egentligen inte råd att låta bli. Det är idag vi måste investera för att klara av morgondagens utmaningar. Gör vi inte det kommer en välfärdsskuld att växa sig allt större och det finns ingen plan B.

Den 1 januari 2027 inleder en ny nämnd för Vård & Omsorg sitt uppdrag med ett helhetsansvar för äldreomsorgen. Den nämnden avgör Kungsbackas äldreomsorg för en lång tid framöver.

Magdalena Sundqvist (S) kommunalråd

Ermin Skoric, 2e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg

Astrid Börjesson (S), ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Eva Tingström (S), ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Ingela Hansson (S), ersättare i nämnden för Vård & Omsorg

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