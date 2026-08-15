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FOTBOLL 2026-08-17 KL. 09:27
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Prekärt läge för Kif efter förlusten

Av Eric Andersson

Snaran dras åt för Kungsbacka IF. Det står klart efter en tremålsförlust på bortaplan.
– Vi fortsätter leva på hoppet, säger Mattias Viggeborn.

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