Man blev påkörd på foten – bilisten lämnade platsen

Av Johanna Simonsson

En man fick foten påkörd av en bilist som sedan lämnade platsen.

Polisen larmades efter att en man fått sin fot påkörd. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 22-tiden i Varla som händelsen inträffade.

– Det är en man i 50-årsåldern som fått sin fot påkörd. Enligt initiala uppgifter har en okänd gärningsperson sedan lämnat platsen, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Det fanns inget behov av ambulans.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycka.