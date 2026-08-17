Man blev påkörd på foten – bilisten lämnade platsen

En man fick foten påkörd av en bilist som sedan lämnade platsen.
Det var vid 22-tiden i Varla som händelsen inträffade.
– Det är en man i 50-årsåldern som fått sin fot påkörd. Enligt initiala uppgifter har en okänd gärningsperson sedan lämnat platsen, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.
Det fanns inget behov av ambulans.
Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycka.
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