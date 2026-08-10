Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”

"Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i Kungsbacka kommun har sjunkit under de senaste åren," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På nämnden den 18 mars föreslog Socialdemokraterna åtgärder för att öka andelen gymnasiebehöriga elever.

Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i Kungsbacka kommun har sjunkit under de senaste åren. Det är en allvarlig utveckling som påverkar elevers framtida möjligheter och kommunens långsiktiga hållbarhet. När resultaten försämras är det nämndens ansvar att säkerställa att effektiva och träffsäkra åtgärder vidtas.

Skollagen säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Trots detta ser vi en negativ resultatutveckling. Det är därför nödvändigt att de stödinsatser som genomförs bygger på evidensbaserade metoder med dokumenterad effekt på elevers kunskapsutveckling. Det är viktigt att nämnden får ta del av det kunskapsunderlag som ligger till grund för föreslagna åtgärder.

Socialdemokraterna föreslog att nämnden beslutar att:

1. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av den minskade gymnasiebehörigheten redovisad enhetsvis.

2. Ta fram en handlingsplan med tydliga och mätbara mål för att öka andelen gymnasiebehöriga elever, med åtgärder anpassade efter enhet och dess behov.

3. Säkerställa att föreslagna stödinsatser är evidensbaserade och har dokumenterad effekt enligt aktuell forskning.

4. I handlingsplanen ange vilka källor som ligger till grund för varje föreslagen åtgärd.

5. Rapportera resultat och effekter för varje enhet till nämnden halvårsvis

Detta avslog den moderatstyrda alliansen samt SD. Argument att det görs redan tillräckligt.

Nu kan vi konstatera att utfall gällande behöriga elever går åt fel håll. För er väljarkår påminner mig vi er att att rösta på Socialdemokraterna 13 september gör skillnad.

Johan Tolinsson (S)

Helen Thylin (S)

Sissi Johansson (S)

Ann-Louise Lundqvist (S)

Nämnden Förskola & Grundskola

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