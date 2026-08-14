Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
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Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Av Christina Wagner

Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.

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