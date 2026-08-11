Debatt: Barnen förtjänar en skola som fungerar

"Barnen förtjänar en skola som fungerar," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En skola där varje elev kan lyckas. Det borde vara en självklarhet. I stället är det ett löfte som svenska skolan alldeles för ofta inte kan hålla.

Vi ser det i statistiken. För många lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 20 000 elever slås ut varje år från skolan. Och de som drabbas hårdast är de som redan hade sämst förutsättningar, de vars föräldrar inte kan kompensera hemma när skolan inte räcker till.

Centerpartiet vill stoppa utslagningen. Det kräver flera saker på en gång.

Det handlar om studiero. Klassrum där det är svårt att lära sig är klassrum som skadar alla elever, men framför allt de som behöver mest lugn och struktur. Skolan och särskilt lärarna behöver tydligare mandat att säkerställa att undervisningen kan bedrivas i fred.

Det handlar om fler behöriga lärare. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Centerpartiet vill stärka läraryrkets attraktivitet, korta vägarna till legitimation för dem med relevant kompetens och fortbilda obehöriga lärare.

Det handlar om rätt stöd i tid. Stöd ska sättas in tidigt, hellre för tidigt än för sent. Fler specialpedagoger, tätare samarbete med elevhälsan och mer tid för läraren att se varje enskild elev.

Det handlar om att värdera alla vägar till jobb och vuxenlivet. Yrkesutbildningarna är underskattade och underfinansierade. Men samhället behöver elektriker, undersköterskor, kockar och snickare lika mycket som akademiker. Att se yrkesprogrammen som ett andrahandsval är att missa poängen.

Skolan formas av politiska beslut. Det är politikens ansvar att se till att den fungerar för alla barn, inte bara för dem med tur i föräldralotteriet.

Niels Paarup Pedersen, Centerpartiets talesperson utbildning

Annika Hedman och Karin Green, Centerpartiet Kungsbacka

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