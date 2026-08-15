Försökte ta väska – anmälan om ofredande

En okänd gärningsman försökte slita åt sig en persons väska och tog tag i målsägandens tröja.
Klockan 01.44 fick polisen larm till Valldavägen.
– Då är det en okänd gärningsman som slitit i målsägandens tröja och försökt tvinga till sig målsägandens väska, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Händelsen är anmäld som ofredande.
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