Försökte ta väska – anmälan om ofredande

Av Johanna Simonsson

En okänd gärningsman försökte slita åt sig en persons väska och tog tag i målsägandens tröja.



Polisen larmades efter att en person fått sin tröja sliten i och någon försökt ta personens väska. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 01.44 fick polisen larm till Valldavägen.

– Då är det en okänd gärningsman som slitit i målsägandens tröja och försökt tvinga till sig målsägandens väska, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Händelsen är anmäld som ofredande.

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