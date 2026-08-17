Sugen på ett dopp? Om du vill kolla temperaturen innan du hoppar i kan du se de senaste mätningarna från badplatserna runt om i Kungsbacka här.
Så varmt är det i vattnet vid din badplats:
Gårda brygga: 18 grader (18 augusti)
Utholmen: 18 grader (18 augusti)
Smarholmen: 19 grader (17 augusti)
Åsa Vita Sand: 18 grader (18 augusti)
Lygnern: 17 grader (18 augusti)
Stora Hornsjön: 19 grader (17 augusti)
Tjolöholm: 18 grader (18 augusti)
Torstensvik: 18 grader (18 augusti)
Stora Iglakärr: 19 grader (18 augusti)
Hanhals: 21 grader (13 augusti)
Lerkils: 18 grader (18 augusti)
Fakta: Dagens vattentemperatur
Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet vid några av kommunens mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.
Källa: Kungsbacka kommun
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