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NYHETER 2026-08-18 KL. 13:00

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Av Johanna Simonsson

Sugen på ett dopp? Om du vill kolla temperaturen innan du hoppar i kan du se de senaste mätningarna från badplatserna runt om i Kungsbacka här.

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda brygga: 18 grader (18 augusti)

Utholmen: 18 grader (18 augusti)

Smarholmen: 19 grader (17 augusti)

Åsa Vita Sand: 18 grader (18 augusti)

Lygnern: 17 grader (18 augusti)

Stora Hornsjön: 19 grader (17 augusti)

Tjolöholm: 18 grader (18 augusti)

Torstensvik: 18 grader (18 augusti)

Stora Iglakärr: 19 grader (18 augusti)

Hanhals: 21 grader (13 augusti)

Lerkils: 18 grader (18 augusti)

Fakta: Dagens vattentemperatur

Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet vid några av kommunens mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.

Källa: Kungsbacka kommun



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