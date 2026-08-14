Debatt: Det är för mycket alarmism

Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot Kungsbacka, är en av de som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så fort en värmebölja eller en större skogsbrand inträffar kommer kraven på nya och dyrare klimatåtgärder. Men innan politiker skickar notan till hushåll och företag måste frågan ställas: Vad får vi faktiskt för pengarna?

Extrem hetta, torka och missväxt har drabbat Europa långt före dagens olje- och bilsamhälle. Det betyder inte att problemen ska avfärdas, men det visar att varje väderhändelse inte kan användas som argument för dyrare politik.

När skogsbränder bryter ut pekas klimatet ofta ut innan orsaken ens är klarlagd. Utredningar visar dock oftast på oaktsamhet, olyckor eller mordbrand. Ändå används bränder och värmeböljor som argument för högre skatter, dyrare drivmedel och fler regleringar. Miljöpartiet driver detta längst, men även Socialdemokraterna och Centerpartiet driver en politik som gör det dyrare för svenska hushåll och företag.

Sverige står för en mycket liten del av världens utsläpp. Samtidigt ökar energiförbrukningen i stora utsläppsländer. Att göra svenska hushåll fattigare och svenska företag mindre konkurrenskraftiga stoppar inte den utvecklingen.

Det är inte samma sak som att strunta i miljön. Sverige ska värna naturen, satsa på forskning och ny teknik, bygga ut planerbar fossilfri el och stärka beredskapen mot översvämningar, torka och extremväder. Skillnaden är att politiken måste ge verklig effekt.

Politik är att prioritera. Varje miljard som läggs på symbolpolitik kan inte samtidigt gå till sjukvård, äldreomsorg, skola, polis eller försvar. Det är verkliga människor som betalar priset.

Historien lär oss att extrema väderhändelser alltid har funnits. Därför behöver vi mindre alarmism och mer realism. Klimatpolitiken måste bygga på proportioner, kostnadseffektivitet och sunt förnuft.

Partier som driver en allt dyrare klimatpolitik riskerar att göra Sverige fattigare, försvaga företagen och minska utrymmet för sjukvård, äldreomsorg, skola och polis.

Din röst avgör vilket Sverige vi lämnar över till våra barn och kommande generationer.

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot

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