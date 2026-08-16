Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades till en trafikolycka där en personbil och en mopedbil varit inblandade. En tonåring fick åka ambulans till sjukhus.



En tonåring fick föras till sjukhus i ambulans eftrer en trafikolycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 13-tiden som polisen fick larm om trafikolyckan vid Inlag. Enligt uppgifter till polisen ska en mopedbil och en personbil ha varit inblandade.

– En tonåring fick åka ambulans till sjukhus. Troligtvis rör det sig om någon form av fraktur i foten, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik.

– Ingen är delgiven misstanke i nuläget, säger presstalespersonen.