Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48

Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades till en trafikolycka där en personbil och en mopedbil varit inblandade. En tonåring fick åka ambulans till sjukhus.

Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
En tonåring fick föras till sjukhus i ambulans eftrer en trafikolycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 13-tiden som polisen fick larm om trafikolyckan vid Inlag. Enligt uppgifter till polisen ska en mopedbil och en personbil ha varit inblandade.

– En tonåring fick åka ambulans till sjukhus. Troligtvis rör det sig om någon form av fraktur i foten, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik.

– Ingen är delgiven misstanke i nuläget, säger presstalespersonen.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 13:30
Då slår vädret om i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 12:15
Rankning: Kungsbacka sämst i Halland för äldre att bo i
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:00
Försökte ta väska – anmälan om ofredande
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:53
Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:48
Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 08:00
Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 07:30
Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Fler nyheter

Sport: Doldisen från Onsala har nyckelroll i EMBlåljus: Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulansNyheter: Då slår vädret om i KungsbackaSport: Lagkaptenen efter cuptorsken: ”Kommer ta tid”
Boende efter misstänkta mordförsöket:
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Premium

Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"

TV-klipp och nyheter

Doldisen från Onsala har nyckelroll i EM
2026-08-17 KL. 18:00
Premium

Doldisen från Onsala har nyckelroll i EM

Krönika: Sista semesterdagen
2026-08-17 KL. 17:00
Premium

Krönika: Sista semesterdagen

Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
2026-08-17 KL. 14:48

Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans

Misstänkt mordförsök – insats i Särö
2026-08-17 KL. 10:55

Misstänkt mordförsök – insats i Särö

Debatt: Tuffa utmaningar väntar
DEBATT 2026-08-17 KL. 16:00

Debatt: Tuffa utmaningar väntar

Debatt: Dags för flexibla bussar
DEBATT 2026-08-17 KL. 15:30

Debatt: Dags för flexibla bussar

Då slår vädret om i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-17 KL. 13:30
Premium

Då slår vädret om i Kungsbacka

Lagkaptenen efter cuptorsken: ”Kommer ta tid”
HANDBOLL 2026-08-17 KL. 12:29
Premium

Lagkaptenen efter cuptorsken: ”Kommer ta tid”

Rankning: Kungsbacka sämst i Halland för äldre att bo i
NYHETER 2026-08-17 KL. 12:15
Premium

Rankning: Kungsbacka sämst i Halland för äldre att bo i

Sporthelgen i korthet
FOTBOLL 2026-08-17 KL. 11:01
Premium

Sporthelgen i korthet

Försökte ta väska – anmälan om ofredande
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:00

Försökte ta väska – anmälan om ofredande

Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:53

Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade

Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:48

Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott

Prekärt läge för Kif efter förlusten
FOTBOLL 2026-08-17 KL. 09:27
Premium

Prekärt läge för Kif efter förlusten

Profilen om skandalvideon: ”Sadist”
SPORT 2026-08-17 KL. 09:04
Premium

Profilen om skandalvideon: ”Sadist”

Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
NYHETER 2026-08-17 KL. 08:00
Premium

Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer

Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen
NYHETER 2026-08-17 KL. 07:30
Premium

Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen

Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Premium

Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om

Rådde inte på serieledaren:
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:52
Premium

Rådde inte på serieledaren: "En hedersam förlust"

Yttermittfältarens dubbel räddade poäng
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:14
Premium

Yttermittfältarens dubbel räddade poäng

Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:55

Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd
NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
Premium

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Efter ett liv på scen och i tv söker hon nu en ny plats för sitt måleri

Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:35
Premium

Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning

Debatt: Dags för tågstopp igen
DEBATT 2026-08-16 KL. 15:00

Debatt: Dags för tågstopp igen

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid
DEBATT 2026-08-16 KL. 13:00

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Avgjorde med ett drömmål:
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 12:42
Premium

Avgjorde med ett drömmål: "Ett av de finare jag gjort"

NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
Premium

"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Sprang Ultravasan för kvinnojouren:
NYHETER 2026-08-16 KL. 11:10
Premium

Sprang Ultravasan för kvinnojouren: "Jättehäftig upplevelse"

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | SPORT 2026-08-17 KL. 18:00
Doldisen från Onsala har nyckelroll i EM
Premium | KRÖNIKOR 2026-08-17 KL. 17:00
Krönika: Sista semesterdagen
DEBATT 2026-08-17 KL. 16:00
Debatt: Tuffa utmaningar väntar
DEBATT 2026-08-17 KL. 15:30
Debatt: Dags för flexibla bussar
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 13:30
Då slår vädret om i Kungsbacka
Premium | HANDBOLL 2026-08-17 KL. 12:29
Lagkaptenen efter cuptorsken: ”Kommer ta tid”
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 12:15
Rankning: Kungsbacka sämst i Halland för äldre att bo i
Premium | FOTBOLL 2026-08-17 KL. 11:01
Sporthelgen i korthet
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:00
Försökte ta väska – anmälan om ofredande

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.