Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans

Polisen larmades till en trafikolycka där en personbil och en mopedbil varit inblandade. En tonåring fick åka ambulans till sjukhus.
Det var vid 13-tiden som polisen fick larm om trafikolyckan vid Inlag. Enligt uppgifter till polisen ska en mopedbil och en personbil ha varit inblandade.
– En tonåring fick åka ambulans till sjukhus. Troligtvis rör det sig om någon form av fraktur i foten, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik.
– Ingen är delgiven misstanke i nuläget, säger presstalespersonen.
Efter ett liv på scen och i tv söker hon nu en ny plats för sitt måleri
Lokala partiledare intervjuas inför valet
Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.