Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55

Misstänkt mordförsök – insats i Särö

Av Johanna Simonsson

Polisen har haft en insats i Särö och utreder nu ett misstänkt mordförsök.

Misstänkt mordförsök – insats i Särö
Polisen utreder mordförsök och har haft en insats i Särö. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var natten till måndag som insatsen ägde rum.

– Jag kan bekräfta att vi haft en insats under natten i Kungsbacka kommun. Det är utredningsarbete som pågår där så jag kan inte säga något mer detaljerat än så i nuläget, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst, vid 10-tiden på måndagen.

Enligt Kungsbacka-Posten gäller det ett misstänkt mordförsök.

– Det är ett mordförsök, säger Cecilia Bergsten, chef för grova brott i Halland, till tidningen.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:00
Försökte ta väska – anmälan om ofredande
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:53
Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:48
Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 08:00
Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 07:30
Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 11:10
Sprang Ultravasan för kvinnojouren: "Jättehäftig upplevelse"

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd
Premium | NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"
Premium | NYHETER 2026-08-15 KL. 16:45
Sommarfest hos odlingsföreningen: "Ett extra grannskap"
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö

Fler nyheter

Blåljus: Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossadeBlåljus: Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brottSport: Profilen om skandalvideon: ”Sadist” Nyheter: Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55

Misstänkt mordförsök – insats i Särö

TV-klipp och nyheter

Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen
2026-08-17 KL. 07:30
Premium

Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen

Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott
2026-08-17 KL. 09:48

Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott

Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade
2026-08-17 KL. 09:53

Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade

Försökte ta väska – anmälan om ofredande
2026-08-17 KL. 10:00

Försökte ta väska – anmälan om ofredande

Sporthelgen i korthet
FOTBOLL 2026-08-17 KL. 11:01
Premium

Sporthelgen i korthet

Prekärt läge för Kif efter förlusten
FOTBOLL 2026-08-17 KL. 09:27
Premium

Prekärt läge för Kif efter förlusten

Profilen om skandalvideon: ”Sadist”
SPORT 2026-08-17 KL. 09:04
Premium

Profilen om skandalvideon: ”Sadist”

Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
NYHETER 2026-08-17 KL. 08:00
Premium

Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer

Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Premium

Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om

Rådde inte på serieledaren:
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:52
Premium

Rådde inte på serieledaren: "En hedersam förlust"

Yttermittfältarens dubbel räddade poäng
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:14
Premium

Yttermittfältarens dubbel räddade poäng

Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:55

Carlstrands nya succé – blev hjälte i derbyt

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd
NYHETER 2026-08-16 KL. 16:45
Premium

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Efter ett liv på scen och i tv söker hon nu en ny plats för sitt måleri

Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 16:35
Premium

Åsa var decimeter från en osannolik upphämtning

Debatt: Dags för tågstopp igen
DEBATT 2026-08-16 KL. 15:00

Debatt: Dags för tågstopp igen

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid
DEBATT 2026-08-16 KL. 13:00

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Avgjorde med ett drömmål:
FOTBOLL 2026-08-16 KL. 12:42
Premium

Avgjorde med ett drömmål: "Ett av de finare jag gjort"

NYHETER 2026-08-16 KL. 11:40
Premium

"Jag är helt övertygad om att vi kan ta över"

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Sprang Ultravasan för kvinnojouren:
NYHETER 2026-08-16 KL. 11:10
Premium

Sprang Ultravasan för kvinnojouren: "Jättehäftig upplevelse"

Partierna svarar på frågor om bostäder i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-16 KL. 10:00
Premium

Partierna svarar på frågor om bostäder i Kungsbacka

Misstänkt misshandel vid rastplats
BLÅLJUS 2026-08-16 KL. 09:55

Misstänkt misshandel vid rastplats

Lyckat projekt – snart kan det bli fiske i Veån
NYHETER 2026-08-16 KL. 09:00

Lyckat projekt – snart kan det bli fiske i Veån

Straffades av sent baklängesmål:
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 17:40
Premium

Straffades av sent baklängesmål: "Surt"

OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:58
Premium

OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande

Sommarfest hos odlingsföreningen:
NYHETER 2026-08-15 KL. 16:45
Premium

Sommarfest hos odlingsföreningen: "Ett extra grannskap"

Lindome städade av jumbon:
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:43
Premium

Lindome städade av jumbon: "Har stor respekt"

Lyckades inte slå vakt om pausledningen
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:26
Premium

Lyckades inte slå vakt om pausledningen

Fjärås nollades på hemmaplan:
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 15:51
Premium

Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2026-08-17 KL. 11:01
Sporthelgen i korthet
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:55
Misstänkt mordförsök – insats i Särö
NYHETER 2026-08-17 KL. 10:00
Försökte ta väska – anmälan om ofredande
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:53
Hus utsatt för skadegörelse – fönster krossade
NYHETER 2026-08-17 KL. 09:48
Vinglig färd på E6 – man misstänks för flera brott
Premium | FOTBOLL 2026-08-17 KL. 09:27
Prekärt läge för Kif efter förlusten
Premium | SPORT 2026-08-17 KL. 09:04
Profilen om skandalvideon: ”Sadist”
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 08:00
Så kan busstrafiken förändras – fler turer men färre linjer
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 07:30
Långt till bussen – boende vill ha tillbaka gamla hållplatsen
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 06:45
Broarbete stänger av E6 – trafiken leds om
Premium | FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:52
Rådde inte på serieledaren: "En hedersam förlust"
Premium | FOTBOLL 2026-08-16 KL. 17:14
Yttermittfältarens dubbel räddade poäng

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Från Hem till byn till Gottskär – möt skådespelaren som inte ville bli känd

Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.