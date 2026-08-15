Misstänkt mordförsök – insats i Särö

Polisen har haft en insats i Särö och utreder nu ett misstänkt mordförsök.
Det var natten till måndag som insatsen ägde rum.
– Jag kan bekräfta att vi haft en insats under natten i Kungsbacka kommun. Det är utredningsarbete som pågår där så jag kan inte säga något mer detaljerat än så i nuläget, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst, vid 10-tiden på måndagen.
Enligt Kungsbacka-Posten gäller det ett misstänkt mordförsök.
– Det är ett mordförsök, säger Cecilia Bergsten, chef för grova brott i Halland, till tidningen.
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