Misstänkt mordförsök – insats i Särö

Av Johanna Simonsson

Polisen har haft en insats i Särö och utreder nu ett misstänkt mordförsök.



Polisen utreder mordförsök och har haft en insats i Särö. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var natten till måndag som insatsen ägde rum.

– Jag kan bekräfta att vi haft en insats under natten i Kungsbacka kommun. Det är utredningsarbete som pågår där så jag kan inte säga något mer detaljerat än så i nuläget, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson i region Väst, vid 10-tiden på måndagen.

Enligt Kungsbacka-Posten gäller det ett misstänkt mordförsök.

– Det är ett mordförsök, säger Cecilia Bergsten, chef för grova brott i Halland, till tidningen.