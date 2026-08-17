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NYHETER 2026-08-18 KL. 06:45
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Misstänkt rattfull tog golfbilen hem

Av Christina Nordwall

Mannen hade varit hos en kompis där han druckit några öl och gingroggar. När han skulle hem tog han golfbilen. Då blev han stoppad av polisen.

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