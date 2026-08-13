Debatt: Dags för flexibla bussar

"Istället för stora, tomma bussar som kör fasta rutter efter glesa tidtabeller, bokas resan när behovet uppstår via en app eller ett telefonsamtal," skriver debattörerna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att leva och bo i den halländska landsbygden har fantastiska kvaliteter, men biloberoende hör sällan till dem. Under decennier har kollektivtrafiken utanför städerna rustats ner eller anpassats efter stela tidtabeller. Resultatet är tomma bussar på fel tider eller linjer som helt lagts ner. Familjer tvingas äga två bilar bara för att få vardagen att gå ihop med jobb, skola och fritidsaktiviteter.

Det här skapar klyftor. Ungdomar stängs ute från såväl högre studier som sin första chans på arbetsmarknaden när bussarna inte matchar lektionstider eller kvällsskift. Samtidigt drabbas äldre som slutat köra bil och hushåll med mindre plånböcker. Det är varken rättvist eller klimatmässigt hållbart.

Vänsterpartiet vill se en modern och flexibel lösning: Bus on demand (anropsstyrd kollektivtrafik) i hela Hallands landsbygd.

Principen är enkel. Istället för stora, tomma bussar som kör fasta rutter efter glesa tidtabeller, bokas resan när behovet uppstår via en app eller ett telefonsamtal. En mindre buss eller bil hämtar upp dig nära där du befinner dig och kör dig dit du ska. Det är en beprövad modell som redan används med stor framgång på flera håll i landet och Europa.

En väl fungerande landsbygd kräver nytänkande. När kollektivtrafiken anpassar sig efter hur människor faktiskt lever blir det möjligt för fler att ställa bilen hemma. Det sparar pengar för hushållen, minskar utsläppen och skapar ett tillgängligt Halland för alla.

Ska hela Halland leva måste kollektivtrafiken nå ut till hela Halland. Det är dags att sluta se landsbygdstrafik som en kostnad och börja se det som en nödvändig investering i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Agnes Hulthén, förstanamn på Vänsterpartiet Hallands riksdagslista

Lena Ludvigsson, förstanamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista

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