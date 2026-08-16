Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-17 KL. 19:00
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Villa med havsutsikt och pool blev klickad

Av Johanna Simonsson

Havsutsikt, pool och en stor insynsskyddad tomt. Villan i Särö blev en av Kungsbackas mest klickade bostäder.

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