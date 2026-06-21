Debatt: Skäms – ni är förebilder

"Nästa gång du hamnar bakom en EPA eller en mopedbil – ta ett djupt andetag," skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är dags att säga det rakt ut. Till alla vuxna bilförare som korsar spärrlinjer och kör över heldragna linjer eller på andra sätt tar livsfarliga risker för att komma förbi en EPA-traktor eller mopedbil: Skäms.

Ni må vara irriterade över att behöva köra långsammare några minuter. Ni kanske tycker att ungdomarna är i vägen. Men när ni trycker gasen i botten och gör en olaglig omkörning är det inte bara ni som är ute på vägen.

Det sitter en ungdom på första parkett och iakttar ert beteende.

En tonåring ser exakt hur ni beter er. En ung människa som snart själv ska ta körkort och bli en del av trafiken. En ung människa som hela livet fått höra att vuxna ska vara ansvarsfulla, mogna och föregå med gott exempel.

Och vad visar ni?

Att regler bara gäller andra.

Att tålamod är för svaga människor.

Att några minuters tidsvinst är viktigare än säkerhet, hälsa och liv.

Det pratas ofta om ungdomars ansvar i trafiken. Om EPA-förare som måste visa hänsyn. Om unga som behöver lära sig trafikvett.

Men vem lär dem? Det gör vi vuxna. Varje dag. Genom vårt eget beteende.

Att vara vuxen innebär inte automatiskt att man är klok. Men det innebär att man automatiskt blir en förebild. Ungdomar tittar på oss, medvetet eller omedvetet. De ser hur vi kör, hur vi reagerar på motgångar och hur vi behandlar andra människor.

När en vuxen förare väljer att göra en farlig omkörning för att komma förbi en EPA skickar det ett tydligt budskap: “Reglerna gäller inte mig.”

Det är kanske den sämsta trafikundervisning en ungdom kan få.

Så nästa gång du hamnar bakom en EPA eller en mopedbil – ta ett djupt andetag. Sänk axlarna. Acceptera att du kommer fram några minuter senare.

Visa den ungdom som sitter framför dig hur en vuxen människa faktiskt ska bete sig. För just då är du inte bara bilförare. Du är en förebild. Börja uppträda som en.

Onsalabo

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