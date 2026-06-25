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NYHETER 2026-06-26 KL. 11:45
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Regionen skänker ambulanser till krigsdrabbade landet

Av Carl Johan Mårtensson

Kriget i Ukraina fortsätter. Nu skänker Region Halland ännu fler ambulanser till landet.
– De har ett väldigt stort behov, ambulanser är måltavlor i kriget, säger Anna Pohjanen, förvaltningschef på regionen.

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