Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:40

Flera fordon i olycka på E6 – långa köer

Av Johanna Simonsson

En trafikolycka med flera bilar inblandade på E6 orsakar långa köer.

Flera fordon i olycka på E6 – långa köer
Räddningstjänsten har larmats till en olycka på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 14.20 som olyckan inträffade i höjd med Lindome, i södergående riktning.

Enligt Trafikverket är både räddningstjänst och vägassistans på väg till platsen.

Trafiken påverkas kraftigt och ett körfält är blockerat.

Prognosen är att trafiken kan rulla som vanligt igen klockan 15.00.

Klockan 14.45 var även en polispatrull på väg till platsen.

– Vi är inte framme än men enligt den information jag har fått verkar det röra sig om någon form av kökrock. Enligt de initiala uppgifterna stannade en bil och blev påkörd. Fyra bilar och sex personer ska vara inblandade. Jag har inga uppgifter om personskador, säger Hans-Jörgen Ostler, polisens presstalesperson i region Väst.

Klockan 15.00 var det fortsatt stor påverkan på trafiken. Enligt Trafikverket ska två personbilar bärgas efter olyckan.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 16:49
Avråder från dopp vid populärt bad
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 15:30
Avtal om ny kärnkraft klart – staten delägare
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:40
Flera fordon i olycka på E6 – långa köer
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:20
Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan
NYHETER 2026-06-26 KL. 12:21
Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 11:45
Regionen skänker ambulanser till krigsdrabbade landet
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 11:25
Lilla Gubben efterlyses – borta från torget
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 08:10
Fästingarna blir fler – risken för smitta ökar
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 07:30
Klassiska butiken stänger på Kungsmässan
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 06:45
Körde rattfull – blir av med bil värd 300 000 kronor

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 19:12
Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 07:30
Klassiska butiken stänger på Kungsmässan
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12
Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses

Fler nyheter

Nyheter: Avtal om ny kärnkraft klart – staten delägareNyheter: Flera fordon i olycka på E6 – långa köerNyheter: Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan Nyheter: Lilla Gubben efterlyses – borta från torget
Avråder från dopp vid populärt bad
NYHETER 2026-06-26 KL. 16:49
Premium

Avråder från dopp vid populärt bad

TV-klipp och nyheter

Klassiska butiken stänger på Kungsmässan
2026-06-26 KL. 07:30
Premium

Klassiska butiken stänger på Kungsmässan

Krönika: Världsfreden kommer i kilt
2026-06-26 KL. 16:00
Premium

Krönika: Världsfreden kommer i kilt

Avtal om ny kärnkraft klart – staten delägare
2026-06-26 KL. 15:30
Premium

Avtal om ny kärnkraft klart – staten delägare

Flera fordon i olycka på E6 – långa köer
2026-06-26 KL. 14:40

Flera fordon i olycka på E6 – långa köer

Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:20

Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan

Debatt: Skäms – ni är förebilder
DEBATT 2026-06-26 KL. 13:45

Debatt: Skäms – ni är förebilder

Nöjeskrönika: Humor som trollband det svenska folket
KULTUR & NÖJE 2026-06-26 KL. 13:15
Premium

Nöjeskrönika: Humor som trollband det svenska folket

Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-26 KL. 12:21

Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka

Regionen skänker ambulanser till krigsdrabbade landet
NYHETER 2026-06-26 KL. 11:45
Premium

Regionen skänker ambulanser till krigsdrabbade landet

Lilla Gubben efterlyses – borta från torget
NYHETER 2026-06-26 KL. 11:25
Premium

Lilla Gubben efterlyses – borta från torget

Debatt: Kan tänka längre än sin egen plånbok
DEBATT 2026-06-26 KL. 10:00

Debatt: Kan tänka längre än sin egen plånbok

Fästingarna blir fler – risken för smitta ökar
NYHETER 2026-06-26 KL. 08:10
Premium

Fästingarna blir fler – risken för smitta ökar

Körde rattfull – blir av med bil värd 300 000 kronor
NYHETER 2026-06-26 KL. 06:45
Premium

Körde rattfull – blir av med bil värd 300 000 kronor

Stöld vid Naturum – bilruta krossad
NYHETER 2026-06-25 KL. 21:45

Stöld vid Naturum – bilruta krossad

Fritzell minns filmsuccén och inspelningen i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-25 KL. 20:45
Premium

Fritzell minns filmsuccén och inspelningen i Kungsbacka

40 år sedan "Leif" spelades in på Kungsbacka

Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-25 KL. 20:00
Premium

Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka

Restaurangen nekas tillstånd:
NYHETER 2026-06-25 KL. 19:12
Premium

Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"

ISHOCKEY 2026-06-25 KL. 18:00
Premium

"Det är helt sjukt vad mycket som kan hända på ett år"

Stor intervju med Frölundatalangen

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”
NYHETER 2026-06-25 KL. 16:00

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”

Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer
DEBATT 2026-06-25 KL. 14:00

Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet
NYHETER 2026-06-25 KL. 12:19

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet

Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
Premium

Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna

Värmebölja väntar under Åsacupen
FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Premium

Värmebölja väntar under Åsacupen

Debatt: Säg ja till trygghetsboende
DEBATT 2026-06-25 KL. 10:00

Debatt: Säg ja till trygghetsboende

Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader
NYHETER 2026-06-25 KL. 08:07

Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader

Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses
NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
Premium

Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses

Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig
NYHETER 2026-06-25 KL. 06:45
Premium

Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 16:49
Avråder från dopp vid populärt bad
Premium | KRÖNIKOR 2026-06-26 KL. 16:00
Krönika: Världsfreden kommer i kilt
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 15:30
Avtal om ny kärnkraft klart – staten delägare
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:40
Flera fordon i olycka på E6 – långa köer
NYHETER 2026-06-26 KL. 14:20
Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan
DEBATT 2026-06-26 KL. 13:45
Debatt: Skäms – ni är förebilder
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-26 KL. 13:15
Nöjeskrönika: Humor som trollband det svenska folket
NYHETER 2026-06-26 KL. 12:21
Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 11:45
Regionen skänker ambulanser till krigsdrabbade landet
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 11:25
Lilla Gubben efterlyses – borta från torget
DEBATT 2026-06-26 KL. 10:00
Debatt: Kan tänka längre än sin egen plånbok
Premium | NYHETER 2026-06-26 KL. 08:10
Fästingarna blir fler – risken för smitta ökar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.