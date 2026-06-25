Flera fordon i olycka på E6 – långa köer

Av Johanna Simonsson

En trafikolycka med flera bilar inblandade på E6 orsakar långa köer.



Räddningstjänsten har larmats till en olycka på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 14.20 som olyckan inträffade i höjd med Lindome, i södergående riktning.

Enligt Trafikverket är både räddningstjänst och vägassistans på väg till platsen.

Trafiken påverkas kraftigt och ett körfält är blockerat.

Prognosen är att trafiken kan rulla som vanligt igen klockan 15.00.

Klockan 14.45 var även en polispatrull på väg till platsen.

– Vi är inte framme än men enligt den information jag har fått verkar det röra sig om någon form av kökrock. Enligt de initiala uppgifterna stannade en bil och blev påkörd. Fyra bilar och sex personer ska vara inblandade. Jag har inga uppgifter om personskador, säger Hans-Jörgen Ostler, polisens presstalesperson i region Väst.

Klockan 15.00 var det fortsatt stor påverkan på trafiken. Enligt Trafikverket ska två personbilar bärgas efter olyckan.