Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan

Av Christina Wagner

Två lekplatser i västra Villastaden har varit avstängda sedan i vintras. Först nu har kommunen fått kontrakt med en entreprenör som ska se över dem.



Lekplatserna ha varit stängda i månader, men nu ska utrusningen snart åtgärdas. Foto: Christina Wagner

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Boende i området har undrat varför lekplatserna varit avstängda under så lång tid. Enligt Emir Halalkic, verksamhetschef för Trafik & Utemiljö på Teknik, ska avstängningen bero på att utrustningen helt enkelt varit i för dåligt skick under mark.

– Och så har det tagit tid att få tag i någon som kan hjälpa oss för att fixa till det. Men nu börjar det bli klart och vi kommer inom kort att öppna upp för fullt igen, säger Emir Halalkic.