Avstängda lekplatser öppnas efter lång väntan

Två lekplatser i västra Villastaden har varit avstängda sedan i vintras. Först nu har kommunen fått kontrakt med en entreprenör som ska se över dem.
Boende i området har undrat varför lekplatserna varit avstängda under så lång tid. Enligt Emir Halalkic, verksamhetschef för Trafik & Utemiljö på Teknik, ska avstängningen bero på att utrustningen helt enkelt varit i för dåligt skick under mark.
– Och så har det tagit tid att få tag i någon som kan hjälpa oss för att fixa till det. Men nu börjar det bli klart och vi kommer inom kort att öppna upp för fullt igen, säger Emir Halalkic.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.