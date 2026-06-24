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NYHETER 2026-06-26 KL. 12:21

Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka

Av Julia Sandstén Vikberg

Fler och fler väljer att ta körkort med automatväxlad bil. I fjol var det för första gången fler än en tredjedel av dem som klarade uppkörningen i Halland. Flest var det i Kungsbacka där andelen som tog automatkörkort var 44 procent.

Allt fler kör upp för automat – flest i Kungsbacka
Fler och fler väljer att köra upp för automatväxlad bil. Foto: Pixabay

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Mönstret går att se i hela Sverige: Det blir vanligare och vanligare att ta körkort för automatväxlad bil.

Ett sådant körkort får inte användas vid körning av bilar med manuell växellåda.

Av dem som klarade uppkörningen för B-körkort i Sverige 2017 körde var tionde upp med automat. 2025 hade det ökat till fyra av tio. Detta enligt nyhetsbyrån Newsworthy som har sammanställt statistik från Trafikverket.

I Halland har utvecklingen sett likadan ut, men med en något långsammare utveckling än i riket som helhet. I Halland har andelen automatkörkort ökat från 8 procent 2017 till 36 procent 2025. Kungsbacka var den kommun i länet där den största andelen körde upp för automat, 683 av de totalt 1 547 som körde upp för B-körkort i fjol. Det motsvarar 44 procent.

Färre godkända

Hälften av dem som körde upp för manuell växel i Sverige i fjol blev godkända, medan knappt 40 procent av de som körde upp för automat blev det.

– Det vi misstänker, utan att kunna veta säkert, är att fler tänker att det är lättare med automat, och då kommer till provet för tidigt, säger Katarina Törnberg, verksamhetsutvecklare på Trafikverket, till Newsworthy.

De flesta som blev underkända på uppkörningen i fjol, både för automat och manuell, kuggade på grund av brister inom trafiksäkerhet och beteende, men andelen var större bland dem som körde upp för automat. De klarade sig å andra sidan bättre på manövreringsmomenten.

– Även om man inte behöver träna på att växla så behöver man träna på att vara i trafiken. Veta hur man ska anpassa hastigheten, förutse händelser och risker. Har man slarvat med träningen så brister det där, säger Katarina Törnberg till Newsworthy.

Fakta: Andel automatkörkort 2025:

Kungsbacka:

Antal automat-körkort : 683

Antal B-körkort totalt: 1 547

Andel automat: 44 %

Halmstad:

Antal automat-körkort : 796

Antal B-körkort totalt: 2 345

Andel automat: 34 %

Falkenberg:

Antal automat-körkort : 247

Antal B-körkort totalt: 744

Andel automat: 33 %

Varberg:

Antal automat-körkort : 262

Antal B-körkort totalt: 903

Andel automat: 29 %

Halland:

Antal automat-körkort: 1 988

Antal B-körkort totalt: 5 539

Andel automat: 36 %

Källa: Trafikverket. Gäller godkända B-körkort under 2025

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