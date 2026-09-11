Debatt: Politiken måste ta ansvar för styrningen

Politiken behöver ta ansvar för styrning och uppföljning, skriver debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är lätt för politiker att hänvisa till förvaltningen när ett beslut drar ut på tiden, blir dyrare än beräknat eller inte får den effekt som utlovats. Men kommunens tjänstepersoner ska inte bära ansvaret för otydliga politiska prioriteringar.

Det ansvaret ligger hos de folkvalda.

Kungsbacka ska ha kunniga tjänstepersoner med det professionella handlingsutrymme som krävs för att göra ett bra arbete. Politiker ska inte detaljstyra lärare, undersköterskor, bygglovshandläggare eller andra yrkesgrupper.

Men politiken måste ange vad som ska uppnås, prioritera resurserna och följa upp resultaten. När styrningen är otydlig uppstår ett tomrum där processer, utredningar och administration riskerar att bli viktigare än resultatet för invånarna.

Detta är inte bara vår uppfattning.

I den grundläggande granskningen av Kungsbacka kommun för 2025 konstaterade revisionen att kommunstyrelsen inte hade beskrivit hur fullmäktiges mål skulle uppnås eller vad styrelsen avsåg att åstadkomma. Revisionen noterade dessutom att arbetssättet inte hade förändrats sedan föregående år.

Granskningen visade också att kommunens nämnder följde upp målen på olika sätt. För flera nämnder var det oklart om det genomförda arbetet verkligen hade lett till avsedd effekt. Revisionen varnade för att bedömningen av måluppfyllelsen riskerade att bli godtycklig.

Detta är allvarligt. Kommunstyrelsen är enligt sitt eget reglemente Kungsbackas ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi.

Ansvaret kan därför inte skickas vidare nedåt i organisationen.

Kungsbackaborna vill införa en betydligt tydligare politisk styrning. Större beslut och uppdrag ska innehålla ett tydligt mål, en ansvarig nämnd, en ekonomisk ram och en tidpunkt för återrapportering. Det ska framgå vad invånarna ska få ut av beslutet och hur resultatet ska mätas.

Uppföljningen ska inte stanna vid en redovisning av vilka möten som hållits eller vilka aktiviteter som genomförts. Den avgörande frågan är om åtgärderna har gjort verklig skillnad.

Har kontinuiteten inom hemtjänsten förbättrats? Har handläggningstiderna blivit kortare? Har företagarna fått tydligare besked? Har ett beslutat projekt hållit sin budget och tidsplan?

Om svaret är nej måste politiken fatta nya beslut, ändra arbetssättet eller ompröva prioriteringen. Det räcker inte att konstatera en avvikelse och sedan fortsätta som tidigare.

Vi vill också att varje nytt krav på administration och rapportering ska prövas mot vilken nytta det skapar. När en ny administrativ uppgift införs måste kommunen samtidigt överväga vad som kan förenklas eller tas bort. Annars fortsätter organisationen att växa utan att servicen till invånarna nödvändigtvis blir bättre.

Detta handlar inte om misstro mot kommunens medarbetare. Tvärtom. Tydliga politiska mål ger professionen bättre förutsättningar att använda sin kunskap och ta ansvar för genomförandet.

På valdagen väljer Kungsbackaborna inte bara vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Vi väljer vilka som ska ta ansvar när besluten ska genomföras och resultaten uteblir.

Kungsbacka behöver politiker som leder, prioriterar och följer upp – och som inte gömmer sig bakom organisationen.

Invånarna före systemet.

Christer Perfjell,

ordförande och gruppledare, Kungsbackaborna

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