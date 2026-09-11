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DEBATT 2026-09-12 KL. 15:45

Debatt: Väljarna förtjänar hela bilden

Debatt: Väljarna förtjänar hela bilden
Helena Storckenfeldt (M), riksdagsledamot Halland. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på S, "Moderaterna lånar - vi prioriterar annat" från 1/9

Det är beklagligt att se hur Socialdemokraterna fallit som politisk rörelse. För att ha relevans hittar man nu på att Ulf Kristersson skulle sänka skatten för sig själv. Det saknar förankring i verkligheten.

När det gäller arbetslösheten stämmer inte bilden Birinxhiku och Sundqvist målar upp. Enligt Arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten i dag på ungefär samma nivå som vid regeringsskiftet hösten 2022, trots lågkonjunktur, hög inflation och krig i vårt närområde.

Apropå lån och ansvar: den prognostiserade statsskulden för 2026 är lägre än 2021, senast Magdalena Andersson fick igenom en egen budget. Statsskulden väntas bli 36,3 procent av BNP 2026, mot 37,2 procent 2021. Sverige har dessutom EU:s sjätte lägsta statsskuld.

Det stämmer att vi sänkt skatten för Kungsbackaborna. Det är vi stolta över. En vanlig familj med polis och sjuksköterska har fått omkring 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. En ensamstående undersköterska eller vårdbiträde har fått omkring 3 100 kronor mer, och ett pensionärspar omkring 2 200 kronor mer. Det är konkreta pengar i vanliga människors plånböcker.

I stället för världens högsta bistånd har vi prioriterat Kungsbacka. Socialdemokraterna vill själva röra sig mot ett enprocentsmål för biståndet. Det kommer kosta vanliga skattebetalare mer.

Bankerna har höga vinster, det förstår jag. Men hur får en Kungsbackabo det bättre av en bolåneskatt om bankerna kan skicka kostnaden vidare genom högre räntor? Ett hushåll i Kungsbacka med drygt 4,5 miljoner kronor i bolån kan det innebära över 11 000 kronor mer per år. Magdalena Anderssons svar är att man får byta bank. Är det S besked till Kungsbacka: betala mer eller byt bank och få samma erbjudande?

Skillnaden är tydlig. Moderaterna stärker ekonomi, välfärd och jobb utan nya skatter på sparande, bostäder eller arbete. Socialdemokraterna erbjuder högre skatter och löften utan finansiering. Väljarna i Kungsbacka förtjänar hela bilden, inte S kampanjbild.

Helena Storckenfeldt (M),

riksdagsledamot Halland

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