Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet
Debattören vill se en bättre äldreomsorg. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De byggde vår välfärd, nu sviker välfärden dem.

Jag vill fråga alla politiker i Kungsbackas kommunfullmäktige: Vad tänker ni konkret göra för att bryta den negativa utvecklingen inom äldreomsorgen under nästa mandatperiod?

Ska våra äldre verkligen behöva leva sina sista år på ett äldreboende där personalen är för få? När en äldre person behöver hjälp och larmar på natten ska det inte vara möjligt att få svaret: ”Vi har inte tid.”

De äldre som har arbetat hela sina liv och varit med och byggt upp vårt fantastiska välfärdssamhälle förtjänar bättre. Ingen äldre människa ska behöva ligga ensam på sitt rum för att personalen inte hinner med allt som behöver göras.

På ett äldreboende handlar omsorg inte bara om medicin, hygien och mat. Det handlar också om mänsklig kontakt och värdighet. Det kan vara så enkelt som att få hjälp att läsa tidningen, prata en stund eller känna att någon faktiskt har tid att lyssna.

Vi får inte spara så mycket på äldreomsorgen att kvaliteten och tryggheten försämras. När resurserna minskar och personalen inte räcker till blir det i slutändan våra äldre som får betala priset.

Äldreomsorgen måste bli bättre.

Äldre ska kunna känna sig trygga på sitt boende och få den hjälp och det stöd de behöver när livet förändras. Inför valet i september hoppas jag att alla politiker tydligt berättar vad de tänker göra för att skapa en äldreomsorg där personalen har tid för de äldre.

Jag hoppas att väljarna röstar på politiker som vill att våra äldre ska få ett tryggt och värdigt boende. Ingen äldre ska behöva höra orden: ”Vi har inte tid.”

Vi ska vara tacksamma mot dem som var med och byggde vårt välfärdssamhälle. Nu är det vår tur att ta ansvar för dem.

Felix Vidal

Läs mer debatt:

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-08-31 KL. 16:30
Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
DEBATT 2026-08-31 KL. 14:00
Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00
Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00
Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00
Debatt: Det ska löna sig att arbeta
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00
Debatt: LSS är en rättighet
DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00
Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30
Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-29 KL. 15:00
Debatt: Barn ska inte ärva ett skuldberg
DEBATT 2026-08-29 KL. 14:30
Debatt: Dags för lika lön för lika arbete

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30
Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00
Debatt: LSS är en rättighet
DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00
Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00
Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00
Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Fler nyheter

Sport: Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar Blåljus: Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägareBlåljus: Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hundNyheter: Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart
NYHETER 2026-08-31 KL. 16:00
Premium

Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart

TV-klipp och nyheter

Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
2026-08-31 KL. 12:45
Premium

Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka

Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare
2026-08-31 KL. 13:36

Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm
2026-08-31 KL. 11:45
Premium

Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
2026-08-31 KL. 16:30

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag

Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 16:08

Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar

Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?
DEBATT 2026-08-31 KL. 14:00

Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Sporten i korthet
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:42
Premium

Sporten i korthet

Blytungt för Kif:
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:05
Premium

Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund
NYHETER 2026-08-31 KL. 10:29

Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

FBK förnedrades:
BANDY 2026-08-31 KL. 10:12
Premium

FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"

Debatt: Det ska löna sig att arbeta
DEBATT 2026-08-31 KL. 10:00

Debatt: Det ska löna sig att arbeta

Åsatränaren:
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 09:53
Premium

Åsatränaren: "Bara att planera för 2027"

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till
NYHETER 2026-08-31 KL. 08:14

Nytt väderbesked: Då kan åskan slå till

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”
NYHETER 2026-08-31 KL. 07:30
Premium

Tina kritiserar förskolans rutiner: ”På tok för sällan”

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad
NYHETER 2026-08-31 KL. 06:45
Premium

Stort intresse för 15 nya tomter – en redan bokad

Avgjorde i slutminuterna:
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 21:11
Premium

Avgjorde i slutminuterna: "Onödigt stressigt"

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning
HANDBOLL 2026-08-30 KL. 19:51
Premium

Aranäs var aldrig nära en mirakelvändning

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:45
Premium

Fullt på visningarna av 2000-årigt bostadshus

Bil körde in i räcke
NYHETER 2026-08-30 KL. 16:25

Bil körde in i räcke

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade
NYHETER 2026-08-30 KL. 15:45
Premium

60-talsvilla med pool och fjordutsikt lockade

Debatt: LSS är en rättighet
DEBATT 2026-08-30 KL. 15:00

Debatt: LSS är en rättighet

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor
DEBATT 2026-08-30 KL. 14:00

Debatt: Synpunkter på bostadsfrågor

Nyförvärvet debuterade när OBK fick stryk
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 13:59
Premium

Nyförvärvet debuterade när OBK fick stryk

Drömstarten satte tonen:
FOTBOLL 2026-08-30 KL. 13:26
Premium

Drömstarten satte tonen: "Alla var skitbra"

Redo att styra Kungsbacka i nytt samarbete
POLITIK 2026-08-30 KL. 13:00
Premium

Redo att styra Kungsbacka i nytt samarbete

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?
DEBATT 2026-08-30 KL. 12:30

Debatt: Vågar du rösta på S lokalt?

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-08-31 KL. 16:30
Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag
FOTBOLL 2026-08-31 KL. 16:08
Onsalamålvakten får konkurrens när mästarna värvar
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 16:00
Studentmössorna åker på – två veckor efter skolstart
DEBATT 2026-08-31 KL. 14:00
Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?
NYHETER 2026-08-31 KL. 13:36
Flera samtal om lösa hundar – polisen efterlyste ägare
DEBATT 2026-08-31 KL. 13:00
Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 12:45
Förslaget: Gör E6 sexfilig till Kungsbacka
Premium | FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:42
Sporten i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-08-31 KL. 12:05
Blytungt för Kif: "Ser hyfsat mörkt ut"
Premium | NYHETER 2026-08-31 KL. 11:45
Skulle ta hand om äldre – kunde inte ta emot larm
DEBATT 2026-08-31 KL. 11:00
Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt
NYHETER 2026-08-31 KL. 10:29
Paret låstes ute på balkongen – av sin egen hund

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.