Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Debattören vill se en bättre äldreomsorg. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De byggde vår välfärd, nu sviker välfärden dem.

Jag vill fråga alla politiker i Kungsbackas kommunfullmäktige: Vad tänker ni konkret göra för att bryta den negativa utvecklingen inom äldreomsorgen under nästa mandatperiod?

Ska våra äldre verkligen behöva leva sina sista år på ett äldreboende där personalen är för få? När en äldre person behöver hjälp och larmar på natten ska det inte vara möjligt att få svaret: ”Vi har inte tid.”

De äldre som har arbetat hela sina liv och varit med och byggt upp vårt fantastiska välfärdssamhälle förtjänar bättre. Ingen äldre människa ska behöva ligga ensam på sitt rum för att personalen inte hinner med allt som behöver göras.

På ett äldreboende handlar omsorg inte bara om medicin, hygien och mat. Det handlar också om mänsklig kontakt och värdighet. Det kan vara så enkelt som att få hjälp att läsa tidningen, prata en stund eller känna att någon faktiskt har tid att lyssna.

Vi får inte spara så mycket på äldreomsorgen att kvaliteten och tryggheten försämras. När resurserna minskar och personalen inte räcker till blir det i slutändan våra äldre som får betala priset.

Äldreomsorgen måste bli bättre.

Äldre ska kunna känna sig trygga på sitt boende och få den hjälp och det stöd de behöver när livet förändras. Inför valet i september hoppas jag att alla politiker tydligt berättar vad de tänker göra för att skapa en äldreomsorg där personalen har tid för de äldre.

Jag hoppas att väljarna röstar på politiker som vill att våra äldre ska få ett tryggt och värdigt boende. Ingen äldre ska behöva höra orden: ”Vi har inte tid.”

Vi ska vara tacksamma mot dem som var med och byggde vårt välfärdssamhälle. Nu är det vår tur att ta ansvar för dem.

Felix Vidal

Läs mer debatt:

Debatt: Ensamheten dödar oss i förtid

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

Debatt: Skamlöst mot dödssjuka