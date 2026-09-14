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NYHETER 2026-09-16 KL. 16:30

Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott

Av Linnea Andersson

Ett strömavbrott i Kungsbacka påverkade delar av kommunen under onsdagen.

Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet inträffade klockan 15.30 och drabbade hushåll i bland annat Hede, Varla och Anneberg.

Totalt var det 637 hushåll som var utan ström under onsdagseftermiddagen.

Enligt leverantören Ellevio var problemen lösta klockan 16.47. Då hade alla berörda abonnenter fått tillbaka strömmen. Montören på plats hade då kontrollerat all utrustning, men inte hittat orsaken till strömavbrottet.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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