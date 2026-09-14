Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-16 KL. 07:49
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Onsdagens väder: Moln, sol och skurar

Av Linnea Andersson

Onsdagen bjuder på både moln och korta solglimtar. Samtidigt kan lokala regnskurar dra in över Kungsbacka.

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